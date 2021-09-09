Главный тренер сборной Украины повздорил с журналистом из-за игровой схемы

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вступил в спор с журналистом на пресс-конференции после товарищеского матча со сборной Чехии (1:1).

Петраков попытался объяснить своё решение не менять игровую схему после травмы защитника команды Сергея Кривцова, который был заменён в перерыве.

– Вы продолжили играть с тремя защитниками после травмы Кривцова. Схема важнее кадров?

– А я должен вам позвонить по телефону и спросить, как играть? Или как?

– Не меняете ли вы схему? Она постоянная для сборной?

– Ну я так играю. Почему я должен менять схему? Скажите мне – почему? Потому что вы хотите, чтобы я поменял схему? Я же главный тренер. Понимаете? Я главный тренер. Почему я должен менять схему?

– Казалось, что Соболь не сможет играть в центре.

– Соболь отыграл? Я поставил, он отыграл. Разве вам не нравится? Что же делать. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться, — приводит слова главного тренера украинской сборной ua.tribuna.com.

Товарищеский матч между сборными Украины и Чехии завершился ничьей 1:1. Счёт открыл Виктор Корниенко на 27-й минуте матча. Ответный гол забил чешский форвард Матей Выдра на 94-й минуте.