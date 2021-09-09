Калиниченко: сборная Украины сильнее сборной России, но насторожила их игра на Евро

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сравнил российскую и украинскую сборные. Он считает, что на текущий момент команда Украины является сильнее россиян.

«На сегодняшний день я считаю, что сборная Украины сильнее российской. Но меня несколько насторожила её игра на чемпионате Европы. Я понимаю, что объективных и субъективных причин много было, но в отборе до этого, конечно, год назад – команда играла гораздо ярче, гораздо лучше и гораздо квалифицированнее каждый из них. Понимаю, что много травм было у ведущих футболистов.

Степаненко, конечно, очень зависим от своей физическое формы. А так, как он долго проковырялся со своей травмой, то, естественно, это был не тот Степаненко, в котором нуждалась сборная Украины. Потому что он был столпом на самом деле. Один из системообразующих игроков той сборной. Он и остаётся им, на мой взгляд, в лучших своих кондициях. Его очень не хватало и для качественной обороны, и для выхода из обороны», – сказал Калиниченко в интервью «Бомбардиру».