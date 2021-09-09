Стали известны причины срыва перехода Кастильехо из «Милана» в ЦСКА

Журналист Нобель Арустамян рассказал о причинах срыва перехода полузащитника Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.
«ЦСКА согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию. Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство.
Кастильехо получал в «Милане» € 2 млн, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в агентстве потребовали € 3,5 млн оклад для Саму, ещё € 1 млн — комиссия агентству. Это важный нюанс: € 1 млн — не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась «Милану», а именно комиссионные. ЦСКА на эти условия не пошёл. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум. А зарплат в € 3,5 млн в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
- 9 сентября 2021
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