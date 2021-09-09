В РПЛ подтвердили принятие решения о проведении конкурса на реализацию медиаправ

Сегодня состоялось заседание Правления Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

«Участники собрания выслушали доклад рабочей группы по реализации медиаправ и рассмотрели предложение действующего основного вещателя, который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах-2022/2023 – 2025/2026. Абсолютным большинством голосов члены Правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги склоняются к тому, чтобы отклонить предложение «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях.