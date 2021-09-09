Сборная Германии по футболу на запасном самолёте прибыла во Франкфурт-на-Майне

Сборная Германии по футболу вылетела из шотландского Эдинбурга на запасном самолёте и приземлилась в Германии, сообщает официальный «твиттер» команды.

Запасной борт с немецкой сборной прибыл в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Некоторые члены команды и тренерского штаба пересядут на другой рейс до Мюнхена.

Напомним, самолёт сборной Германии, летевший этой ночью из Рейкьявика во Франкфурт, совершил аварийную посадку. Над шотландским городом Арброт с борта был подан аварийный сигнал. Самолёт совершил незапланированную посадку в Эдинбурге. Сигнал 7700 означает, что на борту произошла аварийная ситуация.

Накануне в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре, в Рейкьявике встречались сборные Исландии и Германии. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.