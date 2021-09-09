Люк де Йонг: находиться в «Барселоне» — невероятно

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал об адаптации в каталонском клубе.

«Для меня находиться здесь – невероятно. Тренер хотел, чтобы впереди был таранный нападающий, поэтому он подумал обо мне. Я раньше демонстрировал свои качества на высшем уровне и надеюсь сделать это в «Барселоне». Думаю, фанаты помогут мне. Вы дадите мне почувствовать себя как дома – и мы все будем бороться за то, чтобы провести хороший сезон. Я наслаждаюсь игрой. Забивать на стадионах, на которых я выступал раньше, было огромным удовольствием. Вероятно, я неоднократно огорчу соперников на нашей домашней арене», — цитирует форварда Mundo Deportivo.

Напомним, после трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.