«Милан» готов предложить Азмуну контракт с зарплатой € 3,2 млн за сезон

Итальянский «Милан» на данный момент является главным претендентом на иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который следующим летом получит статус свободного агента. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации источника, руководство россонери будет готово предложить 26-летнему форварду контракт до 2026 года с зарплатой € 3,2 млн за сезон. Это на € 600 тыс. больше по сравнению с окладом, который иранский нападающий получает в «Зените».

Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Лиону», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру». Также известно, что «Рома» намерена бесплатно подписать Азмуна летом 2022 года. Сам Сердар положительно смотрит на перспективу перехода в стан «волков».