«Он дома». Роналду вернулся на «Олд Траффорд» в качестве игрока «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в «Твиттере» выложил новое видео, на котором Криштиану Роналду вновь выходит на «Олд Траффорд» в футболке клуба.
Видео доступно в «твиттере» «Манчестер Юнайтед».
«Он дома», — подписали пост манкунианцы.
Ранее «МЮ» поместил изображение португальского форварда Криштиану Роналду на фасаде стадиона «Олд Траффорд». Для того чтобы вместить портрет 36-летнего форварда, пришлось уменьшить изображение полузащитника Бруну Фернандеша.
Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
- 9 сентября 2021
-
20:31
-
20:21
-
20:14
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:40
-
19:37
-
19:18
-
19:14
-
19:01
-
18:59
-
18:53
-
18:40
-
18:30
-
18:28
-
18:13
-
17:55
-
17:38
-
17:36
-
17:31
-
17:21
-
17:19
-
16:57
-
16:53
-
16:50
-
16:42
-
16:18
-
16:09
-
16:08
-
16:03
-
15:48
-
15:34
-
15:25
-
15:06