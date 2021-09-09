Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира из-за ковидных ограничений

Правительство Японии отказалось проводить клубный чемпионат мира по футболу, который запланирован на декабрь 2021 года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на федерацию футбола Японии.

Такое решение было принято по результатам переговоров федерации и ФИФА из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Стороны решили, что из-за ситуации с ростом числа заразившихся в стране и ограничений на проведение спортивных соревнований со зрителями целесообразно перенести турнир в другую страну. Решение о новом месте проведения турнира примет ФИФА.

Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».