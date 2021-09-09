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Роналду — о возвращении в «Манчестер Юнайтед»: я не отдыхать сюда приехал

Роналду — о возвращении в «Манчестер Юнайтед»: я не отдыхать сюда приехал
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Нападающий Криштиану Роналду поделился эмоциями после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

«Я не отдыхать сюда приехал. Раньше в этом клубе у меня всё было просто отлично, мы регулярно выигрывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке. Но теперь я здесь для того, чтобы снова побеждать. Я готов к игре и думаю, что буду ключевым игроком в ближайшие 3-4 года», – цитирует Роналду пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.

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