Роберто продлит контракт с «Барселоной» до 2024 года

Испанский защитник футбольного клуба «Барселона» Серхи Роберто продлит контракт с «Барселоной».

Стороны заключат соглашение сроком до 2024 года, осталось подписать необходимые бумаги. Срок действующего контракта Роберто с испанским клубом истекал в июне 2022 года.

Сообщалось, что футболист согласился на снижение зарплаты в каталонской команде.

Ранее журналисты ESPN сообщили, что руководство каталонского клуба связалось с агентами защитников Жорди Альбы и Серхи Роберто, а также полузащитника Серхио Бускетса с просьбой сократить оклады, однако получило отказ. Зарплата Бускетса составляет € 16 млн в год, Альбы — € 13 млн, а Роберто — € 10,5 млн.

Часть зарплаты, которую «Барса» еще не выплатила Роберто, будет распределена по всему сроку действия нового контракта.