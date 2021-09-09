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«Бавария» может подписать Вернера, если не купит Холанда

«Бавария» может подписать Вернера, если не купит Холанда
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Руководство мюнхенской «Баварии» проявляет интерес к нападающему «Челси» Тимо Вернеру. Об этом сообщает Sport1.de.

По информации источника, немецкий клуб может подписать 25-летнего спортсмена, если не договорится с форвардом Робертом Левандовским о продлении контракта, а также не сможет приобрести нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии». Вернер уже работал с главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом в «РБ Лейпциг». Отмечается, что специалист хочет видеть форварда в составе своей команды.

Напомним, Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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Источник: Вернер зарабатывает в «Челси» более € 20 млн в год
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