«Бавария» может подписать Вернера, если не купит Холанда

Руководство мюнхенской «Баварии» проявляет интерес к нападающему «Челси» Тимо Вернеру. Об этом сообщает Sport1.de.



По информации источника, немецкий клуб может подписать 25-летнего спортсмена, если не договорится с форвардом Робертом Левандовским о продлении контракта, а также не сможет приобрести нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии». Вернер уже работал с главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом в «РБ Лейпциг». Отмечается, что специалист хочет видеть форварда в составе своей команды.

Напомним, Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.