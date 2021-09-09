«Бавария» может подписать Вернера, если не купит Холанда
Поделиться
Руководство мюнхенской «Баварии» проявляет интерес к нападающему «Челси» Тимо Вернеру. Об этом сообщает Sport1.de.
По информации источника, немецкий клуб может подписать 25-летнего спортсмена, если не договорится с форвардом Робертом Левандовским о продлении контракта, а также не сможет приобрести нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии». Вернер уже работал с главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом в «РБ Лейпциг». Отмечается, что специалист хочет видеть форварда в составе своей команды.
Напомним, Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
Новость по темеИсточник: Вернер зарабатывает в «Челси» более € 20 млн в год
Комментарии
- 9 сентября 2021
-
20:31
-
20:21
-
20:14
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:40
-
19:37
-
19:18
-
19:14
-
19:01
-
18:59
-
18:53
-
18:40
-
18:30
-
18:28
-
18:13
-
17:55
-
17:38
-
17:36
-
17:31
-
17:21
-
17:19
-
16:57
-
16:53
-
16:50
-
16:42
-
16:18
-
16:09
-
16:08
-
16:03
-
15:48
-
15:34
-
15:25
-
15:06
Партнерский контент