Президент федерации футбола Польши назвал обвинения Англии в расизме лицемерием
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Президент футбольной федерации Польши Збигнев Бонек, ранее выступавший за «Ювентус» и «Рому», высказался о скандале с участием польского защитника Камила Глика и игрока сборной Англии Кайла Уолкера.
«Сперва они встают на колени, а затем Уолкер с презрением смотрит на Глика и не подаёт ему руку. Тотальное лицемерие, вот с чего всё начинается», – написал Бонек в своём «твиттере».
Напомним, вчера разъярённые игроки сборной Англии по футболу устроили потасовку со своими польскими коллегами после свистка на перерыв в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года. Основными действующими лицами небольшой потасовки стали Камил Глик, Гарри Магуайр и Кайл Уолкер. Сообщалось, что в ходе стычки Глик ущипнул защитника англичан.
Новость по темеСборная Англии обвинила Глика в расизме по отношению к Уокеру
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