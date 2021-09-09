Роналду: я буду давить на Сульшера, чтобы он включил меня в стартовый состав

Нападающий Криштиану Роналду рассказал о своём желании сыграть за «Манчестер Юнайтед».
«Я никогда не думал, что смогу вернуться, но я рад, что это случилось. Я взволнован, очень хочу начать выступать как можно лучше. Я очень счастлив, как и моя семья. Конечно, я буду нервничать в субботу, но сейчас я более опытный, более взрослый. Я буду готов. И я буду давить на Сульшера, чтобы он включил меня в стартовый состав. Я готов играть!» – цитирует Роналду пресс-служба «красных дьяволов».
Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.
- 9 сентября 2021
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