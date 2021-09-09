Фердинанд выступил в парламенте. Он заявил, что расизм угрожает психическому здоровью

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в британском парламенте высказался о проблемах расизма в соцсетях.



«Расизм ставит под угрозу самооценку и психическое здоровье людей. Когда три игрока сборной Англии не реализовали пенальти в финале Евро-2020, я подумал: «Посмотрим, что теперь произойдёт в соцсетях». Я ожидал, что там будет много оскорблений. Анонимность в соцсетях указывает, что расизм сейчас – это нормально. Молодой человек может поддерживать какого-то игрока и заметить, что там есть расистские сообщения. Тогда этот парень пойдёт к своим друзьям и скажет: «Это норма, теперь я буду говорить так в школе», – приводит слова Фердинанда BBC.

Напомним, в серии пенальти финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.

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