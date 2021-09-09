Рональд Куман сравнил Люка де Йонга с Неймаром

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сравнил новичка каталонцев Люка де Йонга с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

«В центре нападения Люк опаснее Неймара. У «Барселоны» не было атакующего игрока такого типа как он. Думаю, такой форвард должен быть в любой команде. Я уже в прошлом году говорил клубу, что де Йонга стоит подписать. Мне просто хотелось иметь возможность использовать разноплановых нападающих. Если в матче нужен будет Люк, то он будет играть», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года. После трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.