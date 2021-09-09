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Самуэль Это′О считает, что Депай станет новым лидером «Барселоны»

Самуэль Это′О считает, что Депай станет новым лидером «Барселоны»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Самуэль Это′О поделился мнением о перспективах полузащитника каталонцев голландца Мемфиса Депая.

«Он станет новым лидером «Барселоны», – приводит слова камерунского форварда RMC Sport.

В мае стало известно, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.

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