Месси: сложно победить на чемпионате мира или на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какое значение для него имеет недавняя победа на Кубке Америки.
«Мы пытались выиграть трофей раньше, мы хотели этого сильнее, чем чего-либо ещё. Очень сложно победить на чемпионате мира или на Кубке Америки. Раньше люди не ценили всё, что мы делали, а лишь подчёркивали, что мы не добились главной цели. Важно чувствовать удовлетворение от того, что отдал все силы. К счастью для нас, недавний финал сложился для нас не так, как предыдущие», — приводит слова Месси ESPN US.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ».
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