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Месси: сложно победить на чемпионате мира или на Кубке Америки

Месси: сложно победить на чемпионате мира или на Кубке Америки
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какое значение для него имеет недавняя победа на Кубке Америки.

«Мы пытались выиграть трофей раньше, мы хотели этого сильнее, чем чего-либо ещё. Очень сложно победить на чемпионате мира или на Кубке Америки. Раньше люди не ценили всё, что мы делали, а лишь подчёркивали, что мы не добились главной цели. Важно чувствовать удовлетворение от того, что отдал все силы. К счастью для нас, недавний финал сложился для нас не так, как предыдущие», — приводит слова Месси ESPN US.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ».

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