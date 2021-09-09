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74-летний Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру

74-летний Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру
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Голландский тренер Гус Хиддинк, возглавлявший команду Кюрасао, объявил о завершении карьеры.

«В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход. Я собираюсь остановиться. Окончательно», — цитирует 74-летнего голландца VI.NL со ссылкой на телеканал SBS 6.

Напомним, Хиддинк тренировал сборную Кюрасао с 2020 года. Специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. В ходе своей карьеры он также тренировал национальные команды Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции, а на клубном уровне работал в ПСВ, «Фенербахче», «Валенсии», «Реале», «Бетисе», «Челси» и «Анжи». До работы в Кюрасао Гус возглавлял олимпийскую сборную Китая.

Под руководством Хиддинка сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

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