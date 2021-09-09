Сборная России — Хиддинку: спасибо за всё, волшебник

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на информацию, что бывший главный тренер национальной команды Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру.

«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» национальной команды.

Напомним, Хиддинк тренировал сборную Кюрасао с 2020 года. Специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. В ходе своей карьеры он также тренировал национальные команды Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции, а на клубном уровне работал в ПСВ, «Фенербахче», «Валенсии», «Реале», «Бетисе», «Челси» и «Анжи». До работы в Кюрасао Гус возглавлял олимпийскую сборную Китая.



Под руководством Хиддинка сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.