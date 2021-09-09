Моуринью описал Шомуродова одним словом
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Главный тренер итальянской «Ромы» португалец Жозе Моуринью отреагировал на запись в клубном «инстаграме», посвящённую узбекскому нападающему команды Эльдору Шомуродову.
«Используйте одно слово для описания Эльдора», — говорится в посте.
«Топ», — написал Моуринью в комментариях.
Напомним, Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор будет выступать под 14-м номером.
До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
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