Моуринью описал Шомуродова одним словом

Главный тренер итальянской «Ромы» португалец Жозе Моуринью отреагировал на запись в клубном «инстаграме», посвящённую узбекскому нападающему команды Эльдору Шомуродову.

«Используйте одно слово для описания Эльдора», — говорится в посте.

«Топ», — написал Моуринью в комментариях.

Напомним, Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор будет выступать под 14-м номером.



До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.