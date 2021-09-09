Патрик Клюйверт: Куман – это лучший тренер для «Барселоны»
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Бывший нападающий каталонской «Барселоны» нидерландский футболист Патрик Клюйверт считает, что Рональд Куман успешно справляется с обязанностями главного тренера каталонцев.
«Думаю, что президент клуба Жоан Лапорта полностью доверяет Куману. Если бы Рональд ушёл с поста тренера «Барселоны», то это стало бы очень чётким ответом на вопрос о микроклимате и настроении в коллективе. На данный момент Куман – это лучший тренер для «Барселоны», – приводит слова Клюйверта Mundo Deportivo.
Напомним, контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года. После трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.
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