Стало известно, из-за чего сорвался трансфер Роналду в «Манчестер Сити»

Журналист BBC Гийом Балаге у себя в «твиттере» рассказал детали сорвавшегося трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

По данным Балаге, агент португальца Жорже Мендеш и сам футболист предпочитали переход в «Сити» другим вариантам.

«Туринский «Ювентус» был готов отпустить Роналду в «Сити», так как уже два сезона искал покупателя на форварда, хоть представители клуба и отрицали это в прессе. Этот вопрос уже долгое время обсуждался спортивными директорами европейских клубов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола был уверен, что Роналду забьёт более 40 голов за сезон в его команде, учитывая атакующий потенциал «Сити».

Однако ради перехода Роналду «Сити» нужно было продать кого-то из атакующих футболистов. «Барселона» пыталась договориться с английской командой о трансфере Рахима Стерлинга, Габриэла Жезуса или Бернарду Силвы, но переговоры быстро прекратились.

Мендеш и Роналду хотели перейти в «Манчестер Сити», но начали работать над запасным планом, так как «горожанам» не удавалось никого продать. «Юнайтед» не думал о возможном подписании Криштиану, но, узнав, что он доступен, решили, что португалец должен вернуться в клуб.

«МЮ» предложил Роналду более высокую зарплату, чем «Ман Сити», и согласился заплатить € 15+8 млн, которые просил «Ювентус».

Криштиану не был уверен, что возвращение на «Олд Траффорд» – хороший вариант, но согласился, так как очень хотел уйти из «Юве». Когда стало ясно, что «Сити» не успевает никого продать, Мендеш сообщил руководству «горожан», что форвард примет предложение «Юнайтед», — сообщил журналист на своей странице в «Твиттере».