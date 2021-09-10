Бербатов — о сорвавшемся переходе Роналду в «Манчестер Сити»: может, это слух?

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о возвращении Криштиану Роналду в английский клуб.

«Такое уже происходило, когда за «Манчестер Сити» играли бывшие игроки «Юнайтед». Я бы разочаровался, если Роналду ушёл в «Сити». Болельщики не поняли бы это. Мы не знаем, что случилось на самом деле. Были ли контакты с «горожанами»? О чём они вообще общались? Или, может, это был слух, и Роналду никогда туда не хотел?» — цитирует Бербатова Record.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.