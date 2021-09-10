Гутцайт рассказал, как ел со Слуцким еду из «Макдоналдса» на мусорном баке

Российский спортивный комментатор Роман Гутцайт рассказал, как после полуфинала Евро-2020 ел с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким еду из «Макдональдса», сидя на мусорном баке.
«Англия – Дания, полуфинал, переполненный «Уэмбли», у нас с Леонидом Викторовичем шикарные эмоции. После игры возник вопрос: а как отсюда уехать? «Уэмбли» находится чёрт знает где – туда от центра Лондона добираться час что на машине, что на метро.
Ночь, 80 тысяч выходят со стадиона. В метро попасть невозможно: узкие проходы, мало поездов. 30 тысяч человек всё-таки пытаются прорваться, 20 тысяч идут куда-то пешком, все такси разобраны, заняты. Я говорю: «Викторович, давайте поедим, что ли?» Идём-идём, но в одном пабе биток, в другом – вообще не протолкнуться, 100 человек на улице в очереди.
Вижу «Макдоналдс». Говорю: «Викторович, ваша тема! Давайте зайдем?» Слуцкий отвечает: «Без проблем, давай, конечно». Мы заходим в «Макдоналдс», там тоже сесть нельзя. Берём с собой бургеры, пирожки, сок, кофе. Выходим, идём с пакетами по центральной улице, которая тянется от стадиона. Там тоже все лавочки заняты, все подоконники заняты. Просто негде остановиться, чтобы поесть.
Сворачиваем в переулочек в надежде, что народу будет поменьше и найдём местечко. Идём-идём, народу действительно меньше, но уже нет ни лавочек, ни подоконников. Проблема не решается! Идём ещё пару минут и видим… мусорный бак. Закрытый. Смотрим друга на друга и киваем: «Нормально!» Ставим пакеты на мусорный бак, едим бургеры, выбрасываем туда же.
Прекрасный лондонский вечер, мы со Слуцким поели в «Макдоналдсе». И я ему говорю: «Леонид Викторович, что-то я не уверен, что через пять лет смогу так же поесть в «Макдаке» со Станиславом Саламовичем», — цитирует Гутцайта Sports.ru.
- 10 сентября 2021
-
00:57
-
00:45
-
00:22
-
00:20
-
00:12
-
00:03
- 9 сентября 2021
-
23:35
-
23:20
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:47
-
22:40
-
22:37
-
22:22
-
22:20
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:34
-
21:31
-
21:14
-
20:59
-
20:42
-
20:31
-
20:21
-
20:14
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:40
-
19:37
-
19:18
-
19:14
-
19:01