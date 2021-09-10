Гутцайт рассказал, как ел со Слуцким еду из «Макдоналдса» на мусорном баке

Российский спортивный комментатор Роман Гутцайт рассказал, как после полуфинала Евро-2020 ел с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким еду из «Макдональдса», сидя на мусорном баке.

«Англия – Дания, полуфинал, переполненный «Уэмбли», у нас с Леонидом Викторовичем шикарные эмоции. После игры возник вопрос: а как отсюда уехать? «Уэмбли» находится чёрт знает где – туда от центра Лондона добираться час что на машине, что на метро.



Ночь, 80 тысяч выходят со стадиона. В метро попасть невозможно: узкие проходы, мало поездов. 30 тысяч человек всё-таки пытаются прорваться, 20 тысяч идут куда-то пешком, все такси разобраны, заняты. Я говорю: «Викторович, давайте поедим, что ли?» Идём-идём, но в одном пабе биток, в другом – вообще не протолкнуться, 100 человек на улице в очереди.



Вижу «Макдоналдс». Говорю: «Викторович, ваша тема! Давайте зайдем?» Слуцкий отвечает: «Без проблем, давай, конечно». Мы заходим в «Макдоналдс», там тоже сесть нельзя. Берём с собой бургеры, пирожки, сок, кофе. Выходим, идём с пакетами по центральной улице, которая тянется от стадиона. Там тоже все лавочки заняты, все подоконники заняты. Просто негде остановиться, чтобы поесть.



Сворачиваем в переулочек в надежде, что народу будет поменьше и найдём местечко. Идём-идём, народу действительно меньше, но уже нет ни лавочек, ни подоконников. Проблема не решается! Идём ещё пару минут и видим… мусорный бак. Закрытый. Смотрим друга на друга и киваем: «Нормально!» Ставим пакеты на мусорный бак, едим бургеры, выбрасываем туда же.

Прекрасный лондонский вечер, мы со Слуцким поели в «Макдоналдсе». И я ему говорю: «Леонид Викторович, что-то я не уверен, что через пять лет смогу так же поесть в «Макдаке» со Станиславом Саламовичем», — цитирует Гутцайта Sports.ru.