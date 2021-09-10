Артета — о возможном возвращении Уилшира в «Арсенал»: для него двери всегда открыты

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном возвращении 29-летнего полузащитника Джека Уилшира в клуб. Сообщается, что хавбек хочет тренироваться с командой.

«Я знаю его, я делил с ним раздевалку, его любят в этом клубе, так что двери всегда открыты», – цитирует Артету The Independent.

Уилшир выступал за «канониров» с 2008 по 2018 год. Игрок провёл за команду 197 матчей, забил 14 голов и отдал 30 голевых передач. Сезон-2010/2011 стал лучшим в карьере Уилшира: 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, 44 из которых в старте.

В 2010 году Джек был признан лучшим молодым игроком Англии.

Последней командой 29-летнего англичанина был «Борнмут», за который Уилшир провёл 15 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.