«Реалу» интересен лучший бомбардир «Пеньяроля» Мартинес
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к форварду «Пеньяроля» Агустину Альваресу Мартинесу. Контракт 20-летнего уругвайца с командой рассчитан до 2024 года, отступные составляют € 20 млн.
За «Пеньяроль» нападающий отличился восемь раз за 14 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Уругвая и является лучшим бомбардиром команды.
При этом в случае трансфера в «Реал» Мартинес, вероятно, отправится в «Кастилью».
Игрок дебютировал в составе сборной Уругвая 6 сентября и забил один из четырёх мячей в ворота Боливии (4:2) в квалификации ЧМ-2022.
Уругваец забил 113 мячей в 170 матчах в молодёжных командах «Пеньяроля».
Отметим, что полузащитник «Реала» Федерико Вальверде и Мартинес сотрудничают с одним агентством.
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