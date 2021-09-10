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«Реалу» интересен лучший бомбардир «Пеньяроля» Мартинес

«Реалу» интересен лучший бомбардир «Пеньяроля» Мартинес
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к форварду «Пеньяроля» Агустину Альваресу Мартинесу. Контракт 20-летнего уругвайца с командой рассчитан до 2024 года, отступные составляют € 20 млн.

За «Пеньяроль» нападающий отличился восемь раз за 14 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Уругвая и является лучшим бомбардиром команды.

При этом в случае трансфера в «Реал» Мартинес, вероятно, отправится в «Кастилью».

Игрок дебютировал в составе сборной Уругвая 6 сентября и забил один из четырёх мячей в ворота Боливии (4:2) в квалификации ЧМ-2022.

Уругваец забил 113 мячей в 170 матчах в молодёжных командах «Пеньяроля».

Отметим, что полузащитник «Реала» Федерико Вальверде и Мартинес сотрудничают с одним агентством.

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