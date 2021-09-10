3 игрока «Лиона» рискуют пропустить матч с «Рейнджерс» из-за попадания в «красный список»

Три футболиста «Лиона», — представители сборной Бразилии Бруно Гимарайнш, Лукас Пакета и Тино Кадевере из Зимбабве, могут быть не допущены к выездному матчу первого тура групповой стадии Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». Об этом информирует Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
Как отмечает источник, дело в том, что все три футболиста накануне вернулись из расположения своих национальных сборных, которые, в свою очередь, входят в «красный список» в Шотландии, то есть игрокам будет необходимо пройти 10-дневный карантин перед матчем, что в реалиях нынешнего плотного расписания клубов практически исключено.
Несмотря на то, что правительство Шотландии уже указало, что вышеупомянутым трём игрокам «Лиона» будет отказано во въезде в страну для их поездки в Глазго в середине недели, поскольку власти Великобритании считают Бразилию и Зимбабве странами красного списка с точки зрения риска распространения Covid-19, клуб обратился к УЕФА, чтобы найти решение, и ответ от руководящего органа европейского футбола ожидается в ближайшие часы.
«Лион» планирует прибыть в Шотландию чартерным рейсом и остановится в отеле, зарезервированном исключительно клубом, поскольку надеются получить исключение.
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