3 игрока «Лиона» рискуют пропустить матч с «Рейнджерс» из-за попадания в «красный список»

Три футболиста «Лиона», — представители сборной Бразилии Бруно Гимарайнш, Лукас Пакета и Тино Кадевере из Зимбабве, могут быть не допущены к выездному матчу первого тура групповой стадии Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». Об этом информирует Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Как отмечает источник, дело в том, что все три футболиста накануне вернулись из расположения своих национальных сборных, которые, в свою очередь, входят в «красный список» в Шотландии, то есть игрокам будет необходимо пройти 10-дневный карантин перед матчем, что в реалиях нынешнего плотного расписания клубов практически исключено.

Несмотря на то, что правительство Шотландии уже указало, что вышеупомянутым трём игрокам «Лиона» будет отказано во въезде в страну для их поездки в Глазго в середине недели, поскольку власти Великобритании считают Бразилию и Зимбабве странами красного списка с точки зрения риска распространения Covid-19, клуб обратился к УЕФА, чтобы найти решение, и ответ от руководящего органа европейского футбола ожидается в ближайшие часы.

«Лион» планирует прибыть в Шотландию чартерным рейсом и остановится в отеле, зарезервированном исключительно клубом, поскольку надеются получить исключение.