«Однажды Ибрагимович замахнулся на меня». Эшли Коул – о противостоянии со Златаном

40-летний бывший известный английский футболист Эшли Коул, ныне работающий тренером в структуре «Челси», вспомнил о временах совместных выступлений со Златаном Ибрагимовичем в составе клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

«У Златана две личности: с нами в раздевалке «Гэлакси» он был блестящим, тихим, очень скромным, но для средств массовой информации он был словно бог.

У него были моменты, когда он приходил в раздевалку и действительно рассказывал людям об их дерьмовой игре – ты не можешь бежать, ты медленный, но перед средствами массовой информации его личность тут же менялась».

Когда его спросили, противостоял ли ему когда-нибудь Ибрагимович, Коул добавил: «Однажды он попытался сделать это, он действительно замахнулся на меня.

Тогда я ему ответил: «Опусти свои грёбаные руки», честно говоря, я чертовски серьёзен. Я подумал: «Возможно, в его словах есть правда, но, тем не менее, он ни в коем случае не должен поднимать руку на одноклубников», — цитирует Коула Daily Mail.