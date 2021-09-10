Директор «Ювентуса» рассказал о первой мысли после того, как Роналду решил покинуть клуб

Директор «Ювентуса» Федерико Черубини рассказал, какая идея появилась у него в голове сразу после того, как 36-летний звёздный португальский форвард Криштиану Роналду изъявил желание покинуть туринский клуб.
«Когда Роналду сообщил нам, что хочет покинуть «Ювентус», у нас возникла лишь одна мысль — не «Криштиану уходит, и мы должны его заменить», а «Мы должны предвидеть будущее».
Мойзе Кин не заменитель, мы хотим продолжать побеждать с другим проектом», — приводятся слова Черубини в «Твиттере» Goal со ссылкой на Tuttosport.
Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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