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Сборная Чили продлила безвыигрышную серию до 6 матчей, уступив на выезде Колумбии

Сборная Чили продлила безвыигрышную серию до 6 матчей, уступив на выезде Колумбии
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В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Колумбии принимала Чили. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 3:1.

Дублем в составе колумбийской сборной удалось отметиться 28-летнему форварду Мигелю Борхе, ещё один забитый мяч на счету вингера Луиса Диаса, выступающего за «Порту». Автором единственного гола в составе сборной Чили стал атакующий полузащитник Хеан Менесес.

Таким образом, сборная Чили под руководством 60-летнего уругвайского специалиста Мартина Ласарте продлила свою безвыигрышную серию в официальных играх до 6 матчей. С 7 очками в 10 матчах они занимают 8-е место в группе, отставая от 5-го места на 6 очков, дающего право биться за выход на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Именно на 5-й позиции и располагается сборная Колумбии (13).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 10-й тур
10 сентября 2021, пятница. 02:00 МСК
Колумбия
Окончен
3 : 1
Чили
1:0 Борха – 19' (пен)   2:0 Борха – 20'   2:1 Менесес – 56'   3:1 Диас – 74'
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