Сборная Чили продлила безвыигрышную серию до 6 матчей, уступив на выезде Колумбии

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Колумбии принимала Чили. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 3:1.
Дублем в составе колумбийской сборной удалось отметиться 28-летнему форварду Мигелю Борхе, ещё один забитый мяч на счету вингера Луиса Диаса, выступающего за «Порту». Автором единственного гола в составе сборной Чили стал атакующий полузащитник Хеан Менесес.
Таким образом, сборная Чили под руководством 60-летнего уругвайского специалиста Мартина Ласарте продлила свою безвыигрышную серию в официальных играх до 6 матчей. С 7 очками в 10 матчах они занимают 8-е место в группе, отставая от 5-го места на 6 очков, дающего право биться за выход на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Именно на 5-й позиции и располагается сборная Колумбии (13).
- 10 сентября 2021
-
04:02
-
03:56
-
03:30
-
03:13
-
02:57
-
02:51
-
02:40
-
02:23
-
02:03
-
01:47
-
01:39
-
01:21
-
00:57
-
00:45
-
00:22
-
00:20
-
00:12
-
00:03
- 9 сентября 2021
-
23:35
-
23:20
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:47
-
22:40
-
22:37
-
22:22
-
22:20
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:34
-
21:31
-
21:14
-
20:59