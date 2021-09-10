Сборная Чили продлила безвыигрышную серию до 6 матчей, уступив на выезде Колумбии

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Колумбии принимала Чили. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 3:1.

Дублем в составе колумбийской сборной удалось отметиться 28-летнему форварду Мигелю Борхе, ещё один забитый мяч на счету вингера Луиса Диаса, выступающего за «Порту». Автором единственного гола в составе сборной Чили стал атакующий полузащитник Хеан Менесес.

Таким образом, сборная Чили под руководством 60-летнего уругвайского специалиста Мартина Ласарте продлила свою безвыигрышную серию в официальных играх до 6 матчей. С 7 очками в 10 матчах они занимают 8-е место в группе, отставая от 5-го места на 6 очков, дающего право биться за выход на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Именно на 5-й позиции и располагается сборная Колумбии (13).