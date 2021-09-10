Месси обошёл Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную

34-летний звёздный форвард сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси оформил дубль в матче 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии и стал рекордсменом по количеству голов за национальные команды, превзойдя достижение легендарного Пеле.

Теперь на счету Месси 78 голов в составе сборной Аргентины, а у известного бразильского футболиста Пеле – на один меньше (77), именно он и являлся рекордсменом по количеству голов среди футболистов сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Месси проводит свой 153-й матч за сборную Аргентины. Помимо 78 голов, на его счету также 52 результативные передачи. Для того, чтобы покорить отметку в 77 забитых мячей, Пеле потребовалось провести 91 встречу.