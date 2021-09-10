Алекс Тейшейра рассказал, почему не перешёл из «Шахтёра» в «Ливерпуль» в феврале 2016 года

31-летний бразильский атакующий полузащитник Алекс Тейшейра, перешедший в минувшее трансферное окно в турецкий «Бешикташ», рассказал историю о том, почему он не стал игроком английского «Ливерпуля» в феврале 2016 года, когда выступал за донецкий «Шахтёр», а выбрал переход в китайский «Цзянсу Сунин».
«Никто не знает истинной истории моего возможного перехода в «Ливерпуль». Все говорят так, будто я предпочёл Китай и деньги Премьер-лиге! Это было подано именно так.
Я считаю, что английская Премьер-лига – лучший чемпионат в мире, но, увы, «Ливерпуль» и «Шахтёр» не смогли прийти к соглашению. «Шахтёр» продолжал увеличивать свои запросы. Конечно, я был разочарован этим. В последний день трансферного окна я получил невероятное предложение из Китая. Я принял его для своей семьи и будущего. Я бы никогда не променял АПЛ на деньги, потому что это была моя мечта. Я впервые говорю об этом.
Сейчас мне хочется независимости. Мне это нравится. Об этой истории знали только мои близкие друзья», — приводит слова Тейшейры CNN Turk.
Напомним, в декабре 2020 года сообщалось, что Тейшейра был готов играть за сборную Китая при условии, что клуб предложит ему новый контракт на € 80 млн. Отметим, по условиям соглашения зарплата бразильца составляла около € 450 тыс. в неделю, что делало его одним из самых высокооплачиваемых игроков китайской Суперлиги.
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