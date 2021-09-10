Месси побил рекорд Пеле по голам, Хиддинк завершил тренерскую карьеру. Главное к утру

Аргентинский нападающий Лионель Месси оформил хет-трик в матче отбора к ЧМ-2022 с Боливией и обогнал Пеле по голам за южноамериканские сборные, а Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Хет-трик Лионеля Месси принёс Аргентине победу над Боливией в матче отбора к ЧМ-2022. Месси обошёл Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную.

2. 74-летний Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру.

3. Стало известно, из-за чего сорвался трансфер Роналду в «Манчестер Сити».

4. Впервые за 22 года в финале женского турнира ТБШ встретятся теннисистки моложе 20 лет.

5. Зе Луиш: у меня забрали право играть в футбол, но я вновь выйду на поле, неважно где.

6. В РПЛ подтвердили принятие решения о проведении конкурса на реализацию медиаправ.

7. Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии.

8. Сидорова победила в финале Бриллиантовой лиги, установив рекорд сезона.

9. Стали известны причины срыва перехода Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.

10. «Милан» готов предложить Азмуну контракт с зарплатой € 3,2 млн за сезон.