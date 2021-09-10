Месси побил рекорд Пеле по голам, Хиддинк завершил тренерскую карьеру. Главное к утру

Аргентинский нападающий Лионель Месси оформил хет-трик в матче отбора к ЧМ-2022 с Боливией и обогнал Пеле по голам за южноамериканские сборные, а Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Хет-трик Лионеля Месси принёс Аргентине победу над Боливией в матче отбора к ЧМ-2022. Месси обошёл Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную.
2. 74-летний Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру.
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5. Зе Луиш: у меня забрали право играть в футбол, но я вновь выйду на поле, неважно где.
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