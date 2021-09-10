Серхио Агуэро рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле после травмы
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, как протекает процесс восстановления после травмы.
«Всё очень хорошо, есть небольшой прогресс. Пока у меня нет прогнозируемой даты возвращения, но есть прогресс, и я надеюсь, что срок восстановления сократится на несколько недель. Болевые ощущения возле камбаловидной мышцы, а к ней надо относиться с уважением, вещь коварная», — цитирует Агуэро RAC1.
Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.
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