Кавани объяснил, почему носит причёску с длинными волосами

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал, почему предпочитает носить причёску с длинными волосами.
«Как ни странно, это вопрос, который я часто слышу среди моих друзей и семьи, когда они спрашивают: «Ты можешь представить себя с короткими волосами, Эди?» «Эди, ты когда-нибудь думал о том, чтобы подстричься короче?» Так что эта тема довольно часто возникает при общении с друзьями и семьей. И я не знаю, я не уверен. У меня были короткие волосы до 15 лет, когда я решил поехать в Монтевидео, столицу Уругвая, играть в футбол. Именно тогда я начал отращивать волосы, вплоть до сегодняшнего дня. Подумать только, вот уже почти 20 лет у меня длинные волосы.
Как я уже сказал ранее, я не знаю, срежу ли их или укорочу ли. Я не вижу причин для этого, потому что мне действительно нравится, когда у меня длинные волосы, и я не могу представить себя с короткими волосами. Я думаю, это во многом связано с тем, что, когда я был ребенком, моя мама всегда стригла мне волосы, чтобы у меня не было вшей. Думаю, что моя мама не хотела бы их доставать их из волос, потому она просто брила мне голову! Так что, я думаю, это, возможно, мне совсем не нравилось и отчасти стало причиной, по которой я не хочу стричься и, вероятно, никогда не сделаю этого, пока не состарюсь!» — цитирует Кавани пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
- 10 сентября 2021
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