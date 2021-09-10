Матерацци: возможно, Инсинье переедет в РПЛ по истечении контракта с «Наполи»

Бывший итальянский футболист и чемпион мира 2006 года Марко Матерацци высказался на тему возможного переезда вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье в Российскую Премьер-Лигу.
«Почему Инсинье не переехал в РПЛ? Слушайте, ну итальянцы — это отдельная история. Я сам уезжал в «Эвертон» в сезоне-1998/1999 и могу сказать, что для нашего менталитета это очень трудно. Ведь когда ты играешь на родине, ты думаешь: «Окей, я перед глазами у тренера сборной, а значит, у меня больше шансов попасть в национальную команду».
Что касается Инсинье — он капитан «Наполи», это определённый статус. Но давайте я скажу так: может быть, когда у него истечёт контракт, он перейдёт в какой-то клуб из России.
Раньше футболисты соглашались ехать в РПЛ: Роберто Карлос, Халк, Витсель и мой братишка Это’о! Да-да, было такое время, но сейчас другой период, это надо принять. Многое изменилось — как в Италии, так и в России. Допустим, когда Роналду приехал играть в Италию, он открыл дорогу для многих других игроков. Когда Ибра вернулся, он также открыл дорогу для новых игроков. Теперь все эти ребята растут и конкурируют. Возможно, России тоже нужно дождаться такого периода. Вы, конечно, спросите про падение экономики и влияние пандемии, но это везде так: и в России, и в Италии, и во всём мире», — приводит слова Матерацци «Матч ТВ».
Напомним, минувшим летом сообщалось, что «Наполи» готов продать Инсинье. По данным СМИ, футболистом интересуются «Интер», «Эвертон», «Тоттенхэм Хотспур» и санкт-петербургский «Зенит». Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона-2021/2022. Сейчас стороны фактически не ведут переговоры о продлении соглашения.
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