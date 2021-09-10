«10 минут стоял под дверью и умолял». Джо Коул рассказал историю о Джоне Терри

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул рассказал о забавном случае с экс-капитаном команды Джоном Терри.

«Мы играли с ним в FIFA. Он хорошо играл, лучше меня. Но однажды я его победил и решил его задеть, сказав, что иду спать. Терри — тот человек, которому нужно позволить победить, иначе он тебя из комнаты не выпустит.

Раздался финальный свисток, я встал и убежал. Он догонял меня: «Коули, вернись, я хочу ещё один матч». Но я забежал в комнату, запер дверь. Я повесил цепочку и приставил стул к двери на случай, если он будет пытаться пробраться внутрь. Он стоял под дверью и говорил: «Ты должен сыграть со мной ещё раз». Я отвечал: «Нет, чемпион отправляется в постель, может, закажу себе обслуживание номера». Он так разозлился, потому что был настоящим бойцом. Я так и не стал с ним ещё раз играть. Он минут 10 стоял под дверью и умолял меня», — цитирует Коула Mirror.

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