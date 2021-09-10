Егор Титов: преемственность поколений в «Спартаке» убита

Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поделился мнением об игре красно-белых в сезоне-2021/2022.



«Скажу два слова: преемственность поколений. Ее там просто нет. Даже не знаю, к кому могу там обратиться. Кто еще остался с нулевых, уже не говорю про девяностые. Хотя нет, один человек есть. Но людей, которые сами играли в «Спартаке» и могут показать и рассказать, нет вообще. Был Попов, но мы знаем, чем закончилась его история в клубе.



Мне сейчас больше интересен чемпионат. Именно он — лакмусовая бумажка для «Спартака» сегодня, а не еврокубки. Столетие клуба — хочется увидеть, что будет с командой.



Во вторник я был на «Открытие Арене» на матче России с Мальтой (2:0): красота, класс, погода, поле идеальное — играй не хочу. Надо жить футболом. Выходишь на поле — отдайся на 90 минут игре, но чтобы потом ты пришёл в раздевалку и сказал сам себе: я всё сделал, я отдал всего себя, так, что сейчас мертвый и даже идти не могу. Тогда и партнер тебя поймёт, и тренер, и болельщик, и хозяин клуба.



Нынешнему поколению надо учиться этому. Но на чьём примере? Опять же возвращаюсь к преемственности поколений. В «Спартаке» это просто убито», — цитирует Титова Sport24.

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