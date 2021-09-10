Йозеф Блаттер – о ФИФА: я создал монстра с двумя миллиардами поклонников

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о развитии футбольной ассоциации под его руководством.

«Послушайте, когда я начал работать здесь, ФИФА никто не знал. Раз в четыре года был Кубок мира и олимпийский турнир по футболу. Это был мой первый контакт с Россией на турнире в Москве в 1980-м. А затем уже началось развитие футбола, оно совпало с развитием информационных систем и телевидения. Частного телевидения. И тогда люди увидели, что футбол – это классный продукт! И по телевидению у вас уже готовое шоу, без каких-либо подготовок.

В футбол было вложено много денег, появились лиги, где были лучшие команды. Это поделило лиги на богатые и не особо обеспеченные. Если вы посмотрите на все лиги, вы увидите, что русские команды будут занимать хорошее место. Но больше всего, конечно, говорят об английской лиге, испанской, французской, итальянской, португальской. Они забирают себе лучших игроков. Это бизнес, а бизнес – это всегда нечестная игра. В бизнесе есть спрос и предложение. И если футбол уже находится в этой системе, он не может идти против правил.

Да, я создал монстра, я должен был, но монстр играл по правилам бизнеса. Я магистр экономики, но я не смог это остановить, потому что это спрос и предложение. Это все печально, но это факт. У футбола 2 миллиарда поклонников так или иначе, и нет ни одной страны, религии или системы, где было бы два миллиарда человек. А у футбола есть», — приводит слова Блаттера «РЕН ТВ».