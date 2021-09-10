Петер Шмейхель ответил Джейми Каррагеру на высказывание про Криштиану Роналду

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель отреагировал на высказывание экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера по поводу возвращения форварда Криштиану Роналду в «МЮ». Каррагер признал, что считает португальца один из лучших игроков всех времён, но предположил, что его возвращение может негативно сказаться на команде.

«Не думаю, что ты что-то сказал не так, но ты использовал слова: „Я думаю, это будет иметь негативный эффект“. Думаю, тебе следовало сказать: „Я надеюсь, это будет иметь негативный эффект“. Это большая, огромная разница. Я не вижу никакого негативного эффекта в этом трансфере.

Это одно из лучших приобретений клуба за последние 10 лет. Мы, как болельщики клуба, надеялись на подписание игрока такого уровня. Люди говорят, что Роналду уже не так хорош. Но факт в том, что даже в своём самом слабом сезоне в «Ювентусе» он забил 28 голов. В прошлом сезоне он забил 37. Если прибавить хотя бы половину этих голов к результатам «Манчестер Юнайтед», получился бы невероятный сезон», — цитирует Шмейхеля Goal.

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Видео тренировки Криштиану Роналду в «МЮ»