Жириновский: я отзываю закон о продаже пива на стадионах!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о намерении отозвать закон о продаже пива на стадионах, который выдвигала именно его партия.

«Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую — и всё…

В Европе доказали, что от двух бокалов пива человек не опьянеет? А у нас сколько процентов алкоголя содержится в пиве, не 2% же, как в Финляндии, например? Вы посоветуйтесь среди фанатов, нужно ли пиво на стадионе. Нас хитрым способом попросили, чтобы закон о продаже пива принял ЛДПР, а не правительство. Потом будут говорить, что из-за ЛДПР повысился процент пьющих людей.

«Единая Россия» хитрым манёвром подсунула нам этот законопроект, чтобы этот закон пошёл от нас. Со мной никто ничего не согласовывал! Поймите меня — ЛДПР не может принять этот закон, потому что у нас 40 голосов, а у них 340. «Единая Россия» примет всё что угодно, у них 340 голосов, если правительство одобрит. Для меня важно было услышать мнение фанатов.

Когда мы запретили курение в общественных местах, у нас сократилось количество курящих и заболеваний в органах дыхания. То же самое касается алкоголя. У нас молодое поколение тоже не курит и не пьёт, это из-за малого количества рекламы табачных и алкогольных продукций», — приводит слова Жириновского «РБ Спорт».