Матерацци оценил выступление Миранчука и Кокорина в чемпионате Италии

Бывший итальянский футболист и чемпион мира 2006 года Марко Матерацци поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.



«Первый сезон Алексея Миранчука в «Аталанте»? Может показаться, что четыре гола и два ассиста не самый выдающийся результат, но в моем понимании «Аталанта» — это лучшая «маленькая» команда в мире. Они с относительно скромными ресурсами ставят перед собой самые высокие задачи. Например, мы все помним, что «Аталанта» дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и уступила «ПСЖ» только на последних минутах.



У «Аталанты» хороший тренер — все это знают про Гасперини. Поэтому у Миранчука есть всё, чтобы развиваться дальше. Не стоит забывать, что он забивал и отдавал ассисты, но при этом имел не так много игрового времени. Соответственно, ему нужно бороться за место в составе и использовать свои шансы.



Кокорин пришёл в команду прошлой зимой, при этом ситуация в «Фиорентине» сейчас такая, что они не лучшие, но и не самые худшие: где-то по середине. Плюс у них идет перестроение: новый тренер, новая собственность под стадион и так далее. Но если ушёл Рибери, значит появляется место в стартовом составе, на которое можно претендовать. Надеюсь, у Кокорина получится — во Флоренции от него ожидают многого», — цитирует Матерацци «Матч ТВ».