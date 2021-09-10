Сентябрьские матчи «Зенита» смогут посетить до 30% зрителей

Сентябрьские матчи на «Газпром Арене» смогут посетить до 30% зрителей от общей вместимости, сообщает пресс-служба «Зенита». Клуб достиг соглашения с правительством Петербурга и Роспотребнадзором на игры с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Мальмё».
Обязательное условие для посещения матча (помимо абонемента или билета на игру) — наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесённое заболевание в течение последних шести месяцев. Кроме того, при прохождении досмотра на входе на арену необходимо предъявить удостоверение личности для проверки его соответствия с QR-кодом. Посетители стадиона в возрасте до 18 лет смогут попасть на арену без QR-кода. Для подтверждения возраста необходимо предъявить свидетельство о рождении или паспорт.
11 сентября «Зенит» и «Ахмат» сыграют в 7-м туре Российской Премьер-Лиги. Старт встречи – в 16:30 мск.
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