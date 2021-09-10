«Бавария» подписала 16-летнего хорватского полузащитника Звонарека

«Бавария» подписала долгосрочный контракт с полузащитником клуба «Славен Белупо» Ловро Звонареком, сообщает пресс-служба мюнхенцев. Соглашение с футболистом вступит в силу с 1 июля 2022 года. До этого времени Звонарек продолжит выступать за свой нынешний клуб — «Славен Белупо».



Звонарек является воспитанником «Славена Белупо», постепенно привлекается к матчам основной команды. На его счету один гол в семи матчах за основу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в € 300 тыс.



«Бавария» является действующим победителем Бундеслиги. В первых трёх матчах нынешнего сезона команда одержала две победы и однажды сыграла вничью. 11 сентября «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в матче четвёртого тура чемпионата Германии.

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