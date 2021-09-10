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Сандро Шварц отреагировал на то, что «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона

Сандро Шварц отреагировал на то, что «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на то, что клубу разрешили увеличить заполняемость стадиона на ближайшем матче Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Фанатская квота стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» увеличена до 30%.

«Мы рады, что увеличился процент, который дозволен для посещения матча. Мы убеждены, что такая поддержка поможет. Стоит отметить, что «Нижний Новгород» хорошо обороняется, играет в разные схемы, очень много навесов и прострелов в штрафную. Мы убеждены, что с такой поддержкой сможем показать лучшее качество игры», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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«Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на ближайшем матче РПЛ
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