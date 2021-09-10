Сандро Шварц отреагировал на то, что «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на то, что клубу разрешили увеличить заполняемость стадиона на ближайшем матче Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Фанатская квота стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» увеличена до 30%.



«Мы рады, что увеличился процент, который дозволен для посещения матча. Мы убеждены, что такая поддержка поможет. Стоит отметить, что «Нижний Новгород» хорошо обороняется, играет в разные схемы, очень много навесов и прострелов в штрафную. Мы убеждены, что с такой поддержкой сможем показать лучшее качество игры», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Новость по теме «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на ближайшем матче РПЛ