Мигел Данни оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов
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Бывший полузащитник «Зенита», португалец Мигел Данни оценил перспективы сине-бело-голубых в Лиге чемпионов сезона-2021/2022.
«Зениту» досталась тяжёлая группа, но в команде выступает много хороших футболистов, поэтому есть все шансы выиграть все домашние матчи. Шансы на выход из группы? А почему нет? Это футбол, играют 11 на 11, поэтому всё может быть. Если выигрывать все матчи в Питере, то можно выходить в плей-офф Лиги чемпионов», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, в результате жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Челси» (Англия), «Ювентусом» (Италия) и «Мальмё» (Швеция).
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