Okko покажет матч «Лидс» – «Ливерпуль» на большом экране в парке ВДНХ
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12 сентября Okko бесплатно покажет матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» – «Ливерпуль» в кинотеатре-лектории сервиса в парке ВДНХ. Старт мероприятия в 18:00 мск, начало трансляции в 18:30 мск.
Ведущими события станут Денис Алхазов и Лионель Абба – они присоединятся к просмотру матча и прокомментируют игру в режиме реального времени.
Сможет ли команда Марсело Бьелсы остановить череду своих неудачных выступлений и показать серьезную игру коллективу Юргена Клоппа? Узнать исход сражения «Лидс» – «Ливерпуль» в компании Дениса Алхазова и Лионеля Абба можно в кинотеатре-лектории Okko 12 сентября.
Чтобы присоединиться к просмотру матча, нужно заранее зарегистрироваться. Количество мест ограничено.
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