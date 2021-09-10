Микаэль Сильвестр отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр отреагировал на возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в АПЛ. В конце августа 36-летний нападающий перешёл в «МЮ» из туринского «Ювентуса».
«Возможность вернуться в „Манчестер Юнайтед“ была слишком большой, чтобы сказать „нет“. Перед ним — новый вызов. Роналду ещё многое может дать команде на поле, это не просто имя и номер 7. У него осталась аура. Он сумел развить свои навыки в игре на позиции девятки. Защитникам будет сложно остановить его.
Криштиану здорово работает с мячом, прекрасно двигается, может высоко выпрыгивать, что очень важно в Премьер-лиге. Он может забить левой и правой ногами, головой, дальним ударом и ударом с близкого расстояния. Он будет представлять угрозу для соперников», — цитирует Сильвестра Goal.
Завтра, 11 сентября, «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл Юнайтед» в 4-м туре английской Премьер-лиги. Начало — в 17:00 мск.
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Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
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