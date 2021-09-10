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Сандро Шварц пожелал успехов сборной России по пляжному футболу

Сандро Шварц пожелал успехов сборной России по пляжному футболу
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц пожелал успехов национальной команде России по пляжному футболу.

«Хотел бы пожелать успехов сборной России по пляжному футболу. Я был удивлен техническим оснащением игроков. Настроение было хорошее, это абсолютно заслуженная победа сборной России. Знаю ли, что главный тренер сборной России по пляжному футболу болельщик «Динамо»? Хорошая идея — пригласить его на матч в воскресенье. Я не знал, что он является поклонником «Динамо». Надеюсь, у меня будет возможность познакомиться с ним лично», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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