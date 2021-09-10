Сандро Шварц пожелал успехов сборной России по пляжному футболу

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц пожелал успехов национальной команде России по пляжному футболу.
«Хотел бы пожелать успехов сборной России по пляжному футболу. Я был удивлен техническим оснащением игроков. Настроение было хорошее, это абсолютно заслуженная победа сборной России. Знаю ли, что главный тренер сборной России по пляжному футболу болельщик «Динамо»? Хорошая идея — пригласить его на матч в воскресенье. Я не знал, что он является поклонником «Динамо». Надеюсь, у меня будет возможность познакомиться с ним лично», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
- 10 сентября 2021
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